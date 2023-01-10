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35 минут назад

В Россию привезли Hyundai Creta в стиле Tucson

Российская Газета

Один из дилеров привез в Россию партию Hyundai Creta в стиле Tucson. Автомобили попали в нашу страну из ОАЭ. Как выяснила "Российская газета", модель обойдется в 3 100 000 рублей. Но если воспользоваться спецакциями или скидками по трейд-ин, то цену можно снизить.

В Россию привезли Hyundai Creta в стиле Tucson
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

Стоит отметь, что автомобили находятся в Минеральных Водах и Ставрополе. Доставка в Москву займет 2-3 дня, а предоплата за бронирование кроссовера составляет 50 тысяч рублей (деньги можно будет вернуть, если машина вас не устроит).

Эта Creta отличается от российского и глобального вариантов второго поколения оформлением передней части, которая получила безрамочную решетку радиатора и вертикальные фары. Получился коктейль из нового Tucson и Palisade.

Также такая Creta уникальна тем, что кроссовер оснащен виртуальной приборной панелью 10.25 дюйма. Но в РФ появилась версия попроще.

Модель предложена со 115-сильным атмосферным двигателем 1,5 литра, в пару которому положен вариатор. Привод - передний.

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