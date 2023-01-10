Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+1° в 
USD 70.30EUR 75.08
Войти в почту
31 минуту назад

Остальные «Лады» сохраняют прежние рекомендованные розничные цены

Motor.ru

Прошлый год начался с резкого повышения цен на автомобили Lada, а в начале 2023-го АвтоВАЗ решил снизить стоимость одной модели — трехдверной Lada Niva Legend. Как заметили «Автоновости дня» в ходе мониторинга прайс-листов автопроизводителей, внедорожник слегка подешевел — на восемь тысяч рублей в обеих доступных комплектациях, Classic'22 и Luxe'22. Теперь его цена, рекомендованная производителем, стартует с 800 900 рублей.

АвтоВАЗ снизил цену внедорожника Lada Niva Legend
Фото: LadaLada

Классическая Lada Niva в трехдверном варианте оценивается в 800 900 рублей в комплектации Classic'22 и в 851 900 рублей в «топовой» на сегодняшний день Luxe'22. Оба исполнения родились в прошлом году после введения санкций и разрыва привычных цепочек поставок. В базовом Classic'22 отсутствуют подушки безопасности и антиблокировочная система, но в оснащение включены гидроусилитель руля и стальная защита двигателя, а также бортовой компьютер, центральный замок, аудиоподготовка и механическая кнопка ЭРА-ГЛОНАСС.

В комплектации Luxe'22 установлены легкосплавные диски вместо штампованных, а список оборудования дополнен электроприводом и обогревом внешних зеркал заднего вида, 12-вольтовой розеткой в багажнике и подголовниками задних сидений. Также имеются кондиционер и подогрев передних сидений — опции удалось вернуть в октябре 2022 года.

Lada Niva Legend вернулась на рынок летом прошлого года, став второй моделью после Granta, производство которой АвтоВАЗ возобновил после простоя. С выпуска автомобилей этих двух семейств автогигант начал и нынешний год, пообещав позже поставить на конвейер Lada Vesta и Largus. Обе модели уже в дефиците, сообщают дилеры, как и XRay, который АвтоВАЗ решил снять с производства.

Автоновости,Lada Vesta,Lada,Автоваз,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители