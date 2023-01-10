АвтоВАЗ снизил цену внедорожника Lada Niva Legend

Прошлый год начался с резкого повышения цен на автомобили Lada, а в начале 2023-го АвтоВАЗ решил снизить стоимость одной модели — трехдверной Lada Niva Legend. Как заметили «Автоновости дня» в ходе мониторинга прайс-листов автопроизводителей, внедорожник слегка подешевел — на восемь тысяч рублей в обеих доступных комплектациях, Classic'22 и Luxe'22. Теперь его цена, рекомендованная производителем, стартует с 800 900 рублей.

Фото: Lada Lada

Классическая Lada Niva в трехдверном варианте оценивается в 800 900 рублей в комплектации Classic'22 и в 851 900 рублей в «топовой» на сегодняшний день Luxe'22. Оба исполнения родились в прошлом году после введения санкций и разрыва привычных цепочек поставок. В базовом Classic'22 отсутствуют подушки безопасности и антиблокировочная система, но в оснащение включены гидроусилитель руля и стальная защита двигателя, а также бортовой компьютер, центральный замок, аудиоподготовка и механическая кнопка ЭРА-ГЛОНАСС.

В комплектации Luxe'22 установлены легкосплавные диски вместо штампованных, а список оборудования дополнен электроприводом и обогревом внешних зеркал заднего вида, 12-вольтовой розеткой в багажнике и подголовниками задних сидений. Также имеются кондиционер и подогрев передних сидений — опции удалось вернуть в октябре 2022 года.