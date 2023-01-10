Toyota выпустит классический «люксовый» седан Crown

Компания Toyota выпустит в КНР «люксовый» седан Crown с классическим задним приводом. Его внедорожная версия – Crown SportCross и универсал получат передний привод с поперечным расположением мотора, машины образуют «китайскую» модельную линейку.

Фото: Toyota Toyota

Японский производитель учитывает популярность седана Crown в США, Австралии и Индонезии. Компания расширяет регион распространения данной модели. В Китае запускается отдельный бренд Crown, в фирменной иерархии он займёт место между моделями Toyota и Lexus.

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В модельную линейку, помимо базового «люксового» седана, войдут ещё две машины: 5-дверный роскошный универсал и седан в кросс-версии, получивший наименование Crown SportCross. Его локальная презентация состоялась на автосалоне в Гуанчжоу.

Представители японской компании заявили, что стоимость «люксового» седана, «подтянутого» до внедорожного сегмента, составит 53 тысячи долларов США.

Модель получила современный дизайн. Узкие светодиодные фары головного света сочетаются с небольшой решёткой радиатора вверху и массивной внизу, уходящей в передний бампер. Отмечена обтекаемость кузова, положительно влияющая на аэродинамику.

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Кросс-седан и универсал построены по компоновочной схеме, предусматривающей поперечное расположения двигателя. Такое решение позволило установить переднеприводную систему, тогда как в традиционной версии седан имеет задний привод. Классический седан Crown построен на платформе GA-L, машина будет выпускаться в 16-м поколении.

В Гуанчжоу на подиум Toyota выкатили два полноразмерных макета – седан Crown и его внедорожную версию Crown SportCross, причём, без двигателя и без салона. Днище у макетов гладкое – подвески ещё нет. Универсал ещё не готов к показу, так как его внешний вид дорабатывается.

Задачей компании Тоyota в Гуанчжоу была необходимость показать концептуальное видение проекта по запуску в КНР производства трёх моделей «китайской» линейки Crown. В скором времени поклонники бренда Тоyota в КНР смогут приобрести нужную им машину. Серийное производство «люксового» седана позволит японской компании расширить свои возможности.

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Предположительно, базовые комплектации трёх моделей получат рядный 4-цилиндровый двигатель. Эксперты считают, что компания может в дальнейшем предложить вариант седана, универсала и кросс-седана с мощным V-образным мотором, что отразится на конечной стоимости машин.

Выпуск в Китае «люксового» седана Crown, универсала и кросс-версии седана начнётся в 2023 году.