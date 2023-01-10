Как и когда оплачивать проезд по Московскому скоростному диаметру

Впервые в черте Москвы появилась платная магистраль, МСД, платить за проезд по ней нужно только транзитникам. Многие ожидали, что на дороге появятся терминалы оплаты, на самом же деле ничто не тормозит движения - ни шлагбаумы, ни светофоры. Когда же и как расплачиваться за проезд?

Фото: Максим Блинов/РИА Новости Максим Блинов/РИА Новости

МСД создается за счет объединения Северо-Восточной и Юго-Восточной хорд. Трасса проходит через весь город от магистрали М-11 до скоростной дороги на Казань. Разрешенная скорость здесь - 90 км/ч, Москву получается пересечь насквозь за 48 минут. Пока из 68 километров диаметра построено 40, осталось завершить работы на южном участке.