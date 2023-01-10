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41 минуту назад

Как и когда оплачивать проезд по Московскому скоростному диаметру

Российская Газета

Впервые в черте Москвы появилась платная магистраль, МСД, платить за проезд по ней нужно только транзитникам. Многие ожидали, что на дороге появятся терминалы оплаты, на самом же деле ничто не тормозит движения - ни шлагбаумы, ни светофоры. Когда же и как расплачиваться за проезд?

Как и когда оплачивать проезд по Московскому скоростному диаметру
Фото: Максим Блинов/РИА НовостиМаксим Блинов/РИА Новости

МСД создается за счет объединения Северо-Восточной и Юго-Восточной хорд. Трасса проходит через весь город от магистрали М-11 до скоростной дороги на Казань. Разрешенная скорость здесь - 90 км/ч, Москву получается пересечь насквозь за 48 минут. Пока из 68 километров диаметра построено 40, осталось завершить работы на южном участке.

Со 2 января МСД стал платным для тех, кто не живет постоянно в Москве и Подмосковье. Это необходимо, чтобы не допустить пробок: не исключено, что летом многие жители северо-запада в целях экономии рванут на юг на машинах и для транзита как раз используют МСД. Плата в 950 рублей отсеет значительную часть такого трафика. Проезд отслеживают камеры. Если на вашей машине столичные и подмосковные номера, то счета не выставляются. Маршрут остальных машин также анализируется по комплексам видеофиксации.

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