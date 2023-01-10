Китай создал центр по внедрению водородных технологий на автотранспорте

Китайский институт автомобилестроения создал центр водородных технологий, который должен содействовать развитию и популяризации транспортных средств на соответствующих топливных элементах. Об этом сообщило во вторник агентство Xinhua.

Фото: РИА Новости РИА Новости

По его сведениям, центр находится в городе Чунцине на юго-западе страны. Инвестиции в строительство этого стратегически важного объекта составили порядка 500 млн юаней (около $74 млн).

На территории центра, площадь которого достигает 12,6 гектара, находятся современные лаборатории, специализирующиеся на проблемах водородного транспорта. В частности, они займутся тестированием топливных элементов, их проверкой на эффективность и безопасность. Особое внимание уделяется повышению качества водородного топлива и усовершенствованию комплектующих.