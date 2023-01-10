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29 минут назад

Китай создал центр по внедрению водородных технологий в автомобильной отрасли

ТАСС

Китайский институт автомобилестроения создал центр водородных технологий, который должен содействовать развитию и популяризации транспортных средств на соответствующих топливных элементах. Об этом сообщило во вторник агентство Xinhua.

Китай создал центр по внедрению водородных технологий на автотранспорте
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его сведениям, центр находится в городе Чунцине на юго-западе страны. Инвестиции в строительство этого стратегически важного объекта составили порядка 500 млн юаней (около $74 млн).

На территории центра, площадь которого достигает 12,6 гектара, находятся современные лаборатории, специализирующиеся на проблемах водородного транспорта. В частности, они займутся тестированием топливных элементов, их проверкой на эффективность и безопасность. Особое внимание уделяется повышению качества водородного топлива и усовершенствованию комплектующих.

Как уточняет агентство, аналогов подобному центру в КНР не было. Предполагается, что он будет стимулировать внедрение водородных технологий на автотранспорте не только в юго-западном регионе Китая, но и по всей стране.

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