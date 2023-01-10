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2 часа назад

FT: Toyota испытывает серьезные трудности с продажей электромобилей

ТАСС

Автомобилестроительная корпорация Toyota Motor столкнулась с серьезными проблемами при реализации электромобилей и может не достичь целевых показателей по их продаже два года подряд. Об этом во вторник сообщила газета Financial Times со ссылкой на дочернюю компанию Kinto, занимающуюся лизингом.

Toyota испытывает серьезные трудности с продажей электромобилей
Фото: Toyota Toyota

В мае 2022 года первый электрический автомобиль Toyota bZ4X был отозван всего через несколько недель после старта продаж из-за проблем с колесами. Производство возобновилось только в октябре.

"Впервые в истории компании отзыв продукции произошел сразу после начала продаж. Toyota находится в беспрецедентно сложной ситуации", - заявил президент Kinto Синъя Котэра в интервью изданию.

Он отметил, что цель компании реализовывать на территории Японии ежегодно 5 тыс. электромобилей не будет достигнута "ни в первый, ни в следующий год". Пытаясь стимулировать продажи, Kinto пришлось снизить в два раза единовременный взнос при заказе транспортного средства.

В отличие от конкурентов Toyota уделяет большое внимание гибридным (бензиново-электрическим) и водородным автомобилям. По мнению компании, полностью электрические автомобили подходят не для каждой страны из-за возможных проблем с электроснабжением и финансовых возможностей.

Автоновости,Toyota,Toyota Motors,
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