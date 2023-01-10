Toyota испытывает серьезные трудности с продажей электромобилей

Автомобилестроительная корпорация Toyota Motor столкнулась с серьезными проблемами при реализации электромобилей и может не достичь целевых показателей по их продаже два года подряд. Об этом во вторник сообщила газета Financial Times со ссылкой на дочернюю компанию Kinto, занимающуюся лизингом.

Фото: Toyota Toyota

В мае 2022 года первый электрический автомобиль Toyota bZ4X был отозван всего через несколько недель после старта продаж из-за проблем с колесами. Производство возобновилось только в октябре.

"Впервые в истории компании отзыв продукции произошел сразу после начала продаж. Toyota находится в беспрецедентно сложной ситуации", - заявил президент Kinto Синъя Котэра в интервью изданию.

Он отметил, что цель компании реализовывать на территории Японии ежегодно 5 тыс. электромобилей не будет достигнута "ни в первый, ни в следующий год". Пытаясь стимулировать продажи, Kinto пришлось снизить в два раза единовременный взнос при заказе транспортного средства.