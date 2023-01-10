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2 часа назад

Land Rover Defender станет полностью электрическим

ПроКроссовер.ру

Land Rover Defender может подвергнуться серьезному обновлению среднего поколения в середине 2020-х годов, в результате чего появится аккумуляторно-электрическая модификация, основанная на другой архитектуре, сообщает Auto Express со ссылкой на собственные «инсайдерские источники».

Land Rover Defender станет полностью электрическим
Фото: ПроКроссовер.руПроКроссовер.ру

Предположительно, платформа D7 Premium Lightweight будет заменена на архитектуру MLA Flex, используемую в последних моделях Range Rover и Range Rover Sport. MLA Flex рекламируется как универсальная основа для различных силовых агрегатов.

Ходят слухи, что и Range Rover, и Range Rover Sport, которые через пару лет станут электрическими, могут получить тяговую батарею на 100 кВтч с запасом хода 483 км. Defender может поставляться с такими же характеристиками, когда он поступит в продажу в 2026 году.

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