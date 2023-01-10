В РФ начали продавать электроседан из Китая с запасом хода 700 км

Два года назад китайская компания Nio представила соперника Tesla Model S — электроседан ET7. Это электрокар длиной более пяти метров, силовая установка которого выдает до 650 лошадиных сил, а батарея (которую в Китае можно взять в аренду) позволяет проезжать без подзарядки до 1000 километров. Теперь модель предлагают и в России: правда, по заказу обещают привезти версию с 490-сильным двигателем и запасом хода 700 километров.

Фото: Nio ET7© Авто.ру Nio ET7© Авто.ру

700-километровый автономный пробег электрокару обеспечивает «средняя» батарея емкостью 100-киловатт-часов. Помимо нее, на родине доступны варианты на 70 и на 150 киловатт-часов. По размеру Nio ET7 сравним с Tesla Model S, но может похвастаться лучшей аэродинамикой: коэффициент аэродинамического сопротивления у Nio равен 0,23, что на 0,01 лучше, чем у «Теслы».

Что входит в комплектацию электрокара, продавец из Находки не сообщает. В Китае список оснащения обширный: ET7 получил мультиконтурные кресла с подогревом, вентиляцией и массажем, 23 динамика аудиосистемы, адаптивную пневмоподвеску, цифровую приборку и мультимедийную систему с 12,8-дюймовым дисплеем.

Nio ET7 Авто.ру

Nio ET7 Авто.ру

Фишка седана — системы автономного вождения, в которых задействованы 33 датчика, радара и лидара и 11 камер. Обрабатывает получаемый массив данных компьютер с 48-ядерным процессором.

Стоимость автомобиля, который обещают доставить под заказ, — 5 942 000 рублей.