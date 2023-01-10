Флагманский кроссовер Haval H-Dog готовится к старту продаж

Сама марка пока заявила только подзаряжаемую гибридную версию, однако уже известно, что у SUV также будет «традиционный» вариант с бензиновым двухлитровым турбомотором.

Фото: Haval Haval

Мировая премьера кросса Haval H-Dog состоялась в августе прошлого года на автосалоне в Чэнду. Теперь же бренд начал активно продвигать модель: ее также продемонстрировали на выставках в Гуанчжоу (проходила с 30 декабря 2022-го по 8 января 2023-го) и Хайкоу (с 6 по 9 января), вдобавок опубликованы дополнительные фото. В Китае продажи SUV стартуют в первом квартале текущего года. К слову, марка продолжает использовать имя H-Dog, но не исключено, что на рынок кроссовер все же выйдет под другим названием. Ну и напомним, что это будет третья – и флагманская – модель семейства брутальных паркетников Haval, она присоединится к DaGou (он же Big Dog, а в РФ – Dargo) и KuGou (Cool Dog, в России официально не представлен).

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Как и другие «собаки», новый SUV построен на платформе Lemon с базовым передним приводом. При этом H-Dog оказался самым крупным из братьев, его длина равна 4705 мм, ширина – 1908 мм, высота – 1780 мм, расстояние между осями – 2810 мм. Для сравнения, размеры предназначенного для Поднебесной стандартного кросса Haval DaGou (на родине марки еще доступен «внедорожный» вариант): 4620/1910/1780 мм, колесная база – 2738 мм (Haval KuGou компактнее). Паспортный дорожный просвет H-Dog – 200 мм, угол въезда составляет 24 градуса, съезда – 30 градусов, а заявленная глубина преодолеваемого брода – 560 мм.

Haval

Внешность сделали в стиле остальных кроссоверов семейства: новинке достались фирменные круглые фары, «заквадраченные» колесные арки и наружные зеркала на отдельных ножках. Фишки именно Haval H-Dog – более покатая линия крыши и круглые же задние фонари с установленными поверх широкими горизонтальными секциями.

Внутри – отдельная цифровая приборка с прилепленным дополнительным экраном, гигантский сенсорный дисплей мультимедиа-системы и рычаг коробки, как у Tank 300 (марки Haval и Tank принадлежат концерну Great Wall). Китайские СМИ также пишут, что для кроссовера предусмотрены система дистанционной парковки (управляется со смартфона), некий «умный холодильник» и детское кресло с обогревом и вентиляцией.

Haval

Сам Haval пока продвигает лишь полноприводный подзаряжаемый гибрид H-Dog с установкой Lemon DHT-PHEV, в ее состав входят бензиновый турбодвигатель 1.5 и пара электромоторов, совокупная отдача – 326 л.с. и 530 Нм. Система способна работать как в параллельном, так и в последовательном режиме, а только на электротяге гибридный SUV якобы может проехать примерно 100 км. Между тем у модели будет и «традиционная» версия, ее еще минувшей осенью внесли в базу китайского минпрома: такой Haval H-Dog предложат с «турбочетверкой» 2.0 мощностью 238 л.с. Чисто бензиновый кроссовер тоже бывает с полным приводом.