Цены на автомобили в РФ остались на уровне прошлого года

На российском рынке не обнаружили увеличения рекомендованных розничных цен (РРЦ) на легковые машины, которые поставляются официальными дистрибуторами. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на опрошенных автодилеров.

Фото: Александр Кондратюк/РИА «Новости» Александр Кондратюк/РИА «Новости»

По словам руководителя дилерского направления Fresh Auto Дениса Решетникова, на 9 января РРЦ на такие машины остались на прежнем уровне.

Обычно в начале года импортеры повышают стоимость своих машин на величину инфляции примерно на 3–4%. Вместе с тем в прошлом году некоторые бренды уже объявили об увеличении цены. Причем, как отмечается, рост составил 7%.

По мнению экспертов, ситуация обусловлена остановкой поставок производителей, которые официально представлены на территории РФ. Другим фактором, как указывают они, является отсутствие ажиотажа у дилеров.

Также сообщается о смене стратегии китайскими автоконцернами: вместо прайс-листов они обновляют скидки, поднимая или понижая их размер и таким образом регулируя расходы и маржинальность.