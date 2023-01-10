Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+1° в 
USD 70.30EUR 75.08
Войти в почту
1 час назад

СМИ: цены на автомобили в России не повысились с начала года

Лера Букина

На российском рынке не обнаружили увеличения рекомендованных розничных цен (РРЦ) на легковые машины, которые поставляются официальными дистрибуторами. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на опрошенных автодилеров.

Цены на автомобили в РФ остались на уровне прошлого года
Фото: Александр Кондратюк/РИА «Новости»Александр Кондратюк/РИА «Новости»

По словам руководителя дилерского направления Fresh Auto Дениса Решетникова, на 9 января РРЦ на такие машины остались на прежнем уровне.

Обычно в начале года импортеры повышают стоимость своих машин на величину инфляции примерно на 3–4%. Вместе с тем в прошлом году некоторые бренды уже объявили об увеличении цены. Причем, как отмечается, рост составил 7%.

По мнению экспертов, ситуация обусловлена остановкой поставок производителей, которые официально представлены на территории РФ. Другим фактором, как указывают они, является отсутствие ажиотажа у дилеров.

Также сообщается о смене стратегии китайскими автоконцернами: вместо прайс-листов они обновляют скидки, поднимая или понижая их размер и таким образом регулируя расходы и маржинальность.

В продаже появилась китайская альтернатива BMW X4

Ранее аналитическое агентство «Автостат» сообщило, что по итогам 2022 года в России удалось реализовать 626,3 тысячи новых легковых автомобилей, что демонстрирует снижение на 59% к 2021 году. В публикации говорится о росте рынка в декабре 2022 года на 10% к ноябрю того же года. По словам аналитиков, в декабре в РФ продали 56,7 тыс. новых легковых машин.

Автоновости,BMW X4,BMW,Денис Решетников,Коммерсант,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители