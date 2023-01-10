Цены на автомобили в РФ остались на уровне прошлого года

На российском рынке не обнаружили увеличения рекомендованных розничных цен (РРЦ) на легковые машины, которые поставляются официальными дистрибуторами. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на опрошенных автодилеров.
По словам руководителя дилерского направления Fresh Auto Дениса Решетникова, на 9 января РРЦ на такие машины остались на прежнем уровне.
Обычно в начале года импортеры повышают стоимость своих машин на величину инфляции примерно на 3–4%. Вместе с тем в прошлом году некоторые бренды уже объявили об увеличении цены. Причем, как отмечается, рост составил 7%.
По мнению экспертов, ситуация обусловлена остановкой поставок производителей, которые официально представлены на территории РФ. Другим фактором, как указывают они, является отсутствие ажиотажа у дилеров.
Также сообщается о смене стратегии китайскими автоконцернами: вместо прайс-листов они обновляют скидки, поднимая или понижая их размер и таким образом регулируя расходы и маржинальность.
Ранее аналитическое агентство «Автостат» сообщило, что по итогам 2022 года в России удалось реализовать 626,3 тысячи новых легковых автомобилей, что демонстрирует снижение на 59% к 2021 году. В публикации говорится о росте рынка в декабре 2022 года на 10% к ноябрю того же года. По словам аналитиков, в декабре в РФ продали 56,7 тыс. новых легковых машин.