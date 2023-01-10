GAC представила новейший кроссовер Trumpchi GS3

Китайская компания GAC официально представила компактный кроссовер Trumpchi GS3, сменивший своего предшественника, который планировалось поставлять в Россию пять лет назад. Сейчас его заменил достойный наследник, премьера новинки прошла в рамках автосалона в Гуанчжоу.

Фото: GAC GAC

Экстерьер нового автомобиля компании GAC выполнен в концепции «новая грань», предложенной несколько лет назад ведущими американскими дизайнерами. Автомобиль произвёл впечатление, в сравнении с ним кроссовер первой генерации имел консервативный внешний вид. Его сглаженные обводы были призваны улучшить обтекаемость кузова.

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Основная деятельность компании GAC – лицензионный выпуск автомобилей различных марок на совместных предприятиях. В подобных проектах участвовали такие партнёры, как Honda, Ford и другие. Желание китайского производителя продолжить выпуск собственного кроссовера Trumpchi в новом поколении вызвал интерес публики.

Форма кузова машины отдалённо напоминает дизайнерские решения, разработанные ранее компанией Honda. Угловатые кромки подчёркивают агрессивность экстерьера машины. Огромная решётка радиатора с матовыми вертикальными элементами под воронёную сталь должна производить впечатление на потенциальных покупателей. Она сочетается с узкими светодиодными фарами головного света. В большие ниши справа и слева вмонтированы дневные ходовые огни.

Дополнительная решётка радиатора вынесена в нижнюю часть бампера. Ещё ниже установлен компактный спойлер, имеющий по краям небольшие «самолётные» закрылки, расположенные почти вертикально.

Задние светодиодные блок-фонари тоже плоские. Необычным дизайнерским решением являются две глубокие ниши под ними, вертикальной компоновки. В них вставили противотуманные огни. Задний бампер имеет оригинальное решение. Он трёхсекционный, в центральной части установлены два круглых патрубка выхлопной системы.

Салон Trumpchi GS3 отличается массивным и широким тоннелем, смыкающимся с торпедой, причём, такое конструктивное решение набирает всё большую популярность в мире. Руль трёхспицевый, многофункциональный. Перед водителем установлен дисплей виртуальной приборной панели. Справа – такой же плоский экран, используемый для навигации и обслуживания мультимедийной системы.

Под капотом новинки расположен 1,5-литровый мотор, мощностью 169 л. с. Имеется такой же, но форсированный ДВС потенциалом 177 л. с. В первом варианте используется 6-ступенчатый «автомат», во втором – 7-скоростной «робот» с двумя сцеплениями. Максимальная скорость Trumpchi GS3 составляет 190 км/ч. До контрольной «сотни» кроссовер разгоняется за 7,5 с.