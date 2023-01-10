Китайский аналог Chevrolet Cruze появился в продаже в России

Автомобильные дилеры РФ начали предлагать новый седан Chevrolet Monza китайского производства, он пришел на смену известной в России модели Cruze. Предложения о продаже таких машин размещены на официальных сайтах дилеров и их страницах в классифайдах, обратила внимание «Газета.Ru».

Фото: Chevrolet Chevrolet

Так, продавец из Новосибирской области предлагает Chevrolet Monza 2022 года выпуска за 2 млн рублей. Автомобиль оснащен атмосферным двигателем объемом 1,5 литра (115 л.с.) и 6-диапазонным «автоматом», разгон до «сотни» занимает 12,9 секунды.

Также доступны новые Monza с «мягкой гибридной» силовой установкой, которая базируется на турбомоторе 1,3 л (163 л.с.; 9,2 секунды до 100 км/ч) — эта машина обойдется на 100 тыс. рублей дороже. Аналогичную модификацию седана с пробегом около 2 тыс. км готов привезти дилер из Амурской области, оценив автомобиль в 1,7 млн рублей.

Китайские Chevrolet Monza оснащаются цифровой приборной панелью и сенсорным экраном мультимедиа-системы, люком, кондиционером, обогревом зеркал заднего вида и сидений, парктрониками с камерой заднего вида и системой контроля слепых зон, а также аудиосистемой с шестью динамиками.