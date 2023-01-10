Назван срок перехода бывшего завода Nissan в Петербурге к «АвтоВАЗу»

Президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов рассказал, когда бывший завод Nissan в Петербурге перейдет в собственность группы «Автоваз». Так, по его словам, это случится в январе – феврале, передает ТАСС.

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«Давайте так осторожно говорить. Это зависит уже от регистрации [сделки], согласования и так далее», - подчеркнул Соколов.

3 января вице-премьер и глава Минпромторга РФ Денис Мантуров проинформировал о том, что Научно-автомоторный институт (НАМИ) передает АвтоВАЗу российские активы японского автоконцерна Nissan.

Максим Соколов сообщал, что на бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге приступят к выпуску автомобилей под брендом Lada. По его словам, машины будут более современными, качественными, с высокими потребительскими достоинствами и с высочайшими стандартами безопасности. При этом марка будет, как и прежде, называться Lada. В ноябре НАМИ купил все российские активы японского автоконцерна Nissan.