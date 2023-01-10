Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+1° в 
USD 70.30EUR 75.08
Войти в почту
18 минут назад

Президент АвтоВАЗа рассказал о новом вариаторе для Lada

Российская Газета

Президент АвтоВАЗа Максим Соколов рассказал о том, когда у автомобилей Lada появится новый вариатор.

Президент АвтоВАЗа рассказал о новом вариаторе для Lada
Фото: Пресс-служба АвтоВАЗаПресс-служба АвтоВАЗа

"К концу года будут завершен испытательный процесс по вариатору от нового партнера. Со следующего года планирует запуск различных модификаций автоматизированной коробки", - цитирует топ-менеджера корреспондент "Российской газеты".

Ранее сообщалось, что компания ведет переговоры с тремя потенциальными поставщиками автоматических коробок передач из КНР.

Китайские АКП планируют устанавливать на все модели Lada за исключением внедорожников семейства Niva. Возврат к японским вариаторам и "автоматам" Jatco не рассматривается. АвтоВАЗ через три года должен выйти на производство 60% автомобилей с АКП.

Автоновости,Lada,Максим Соколов,Автоваз,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители