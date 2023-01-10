Президент АвтоВАЗа рассказал о новом вариаторе для Lada

Президент АвтоВАЗа Максим Соколов рассказал о том, когда у автомобилей Lada появится новый вариатор.

"К концу года будут завершен испытательный процесс по вариатору от нового партнера. Со следующего года планирует запуск различных модификаций автоматизированной коробки", - цитирует топ-менеджера корреспондент "Российской газеты".

Китайские АКП планируют устанавливать на все модели Lada за исключением внедорожников семейства Niva. Возврат к японским вариаторам и "автоматам" Jatco не рассматривается. АвтоВАЗ через три года должен выйти на производство 60% автомобилей с АКП.