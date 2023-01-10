Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+2° в 
USD 69.61EUR 74.54
Войти в почту
2 часа назад

Минтранс РФ сообщил о возобновлении движения машин по Крымскому мосту

Газета.Ru

Министерство транспорта РФ сообщило в своем Telegram-канале о возобновлении автомобильного движения по Крымскому мосту после ремонтных работ.

Возобновлено автомобильное движение по Крымскому мосту
Фото: Телеграм-канал «Марат Хуснуллин»Телеграм-канал «Марат Хуснуллин»

«Сегодня в 14:10 (мск) возобновлено движение автомобилей и автобусов по Крымскому мосту, ранее приостановленное в связи с ремонтно-восстановительными работами», — указали в ведомстве.

Утром автодорожную часть Крымского моста полностью перекрыли для проведения ремонтно-восстановительных работ. О том, какие именно будут проводиться работы, не сообщалось.

Ранее стало известно, что компания «Нижнеангарсктрансстрой» выбрана единственным исполнителем работ по восстановлению Крымского моста.

Утром 8 октября Национальный антитеррористический комитет сообщил о том, что на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля. Взрыв привел к возгоранию семи топливных цистерн железнодорожного состава, обрушились два пролета автомобильной части моста, погибли, по предварительным данным, пять человек.

Автоновости,Минтранс РФ,НАК,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители