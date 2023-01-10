Возобновлено автомобильное движение по Крымскому мосту

Министерство транспорта РФ сообщило в своем Telegram-канале о возобновлении автомобильного движения по Крымскому мосту после ремонтных работ.
«Сегодня в 14:10 (мск) возобновлено движение автомобилей и автобусов по Крымскому мосту, ранее приостановленное в связи с ремонтно-восстановительными работами», — указали в ведомстве.
Утром автодорожную часть Крымского моста полностью перекрыли для проведения ремонтно-восстановительных работ. О том, какие именно будут проводиться работы, не сообщалось.
Ранее стало известно, что компания «Нижнеангарсктрансстрой» выбрана единственным исполнителем работ по восстановлению Крымского моста.
Утром 8 октября Национальный антитеррористический комитет сообщил о том, что на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля. Взрыв привел к возгоранию семи топливных цистерн железнодорожного состава, обрушились два пролета автомобильной части моста, погибли, по предварительным данным, пять человек.