Возобновлено автомобильное движение по Крымскому мосту

Министерство транспорта РФ сообщило в своем Telegram-канале о возобновлении автомобильного движения по Крымскому мосту после ремонтных работ.

Фото: Телеграм-канал «Марат Хуснуллин» Телеграм-канал «Марат Хуснуллин»

«Сегодня в 14:10 (мск) возобновлено движение автомобилей и автобусов по Крымскому мосту, ранее приостановленное в связи с ремонтно-восстановительными работами», — указали в ведомстве.

Утром автодорожную часть Крымского моста полностью перекрыли для проведения ремонтно-восстановительных работ. О том, какие именно будут проводиться работы, не сообщалось.

Ранее стало известно, что компания «Нижнеангарсктрансстрой» выбрана единственным исполнителем работ по восстановлению Крымского моста.