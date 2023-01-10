Президент АвтоВАЗа рассказал о новом вариаторе для Lada

«АвтоВАЗ» отчитался об итогах работы в 2022 году - автомобили предприятия заняли 27,9 процента российского рынка, рассказал журнал «Авто.ру». Издание отмечает, что компания планирует локализовать платформу Renault Duster и выпустить Vesta с новой коробкой передач-вариатором.

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа Пресс-служба АвтоВАЗа

За прошлый год «АвтоВАЗ» продал 188 645 автомобилей. Самой популярной моделью компании и рынка в целом стала Lada Granta (95 879 проданных авто).

Второе место досталось Lada Niva (38 780 продаж), ставшей самым популярным кроссовером России. Третье место заняла Lada Vesta (29 206 продаж). Самым популярным универсалом в РФ стал Lada Largus (17 711 проданных машин).

В 2022 году «АвтоВАЗ» поставил за рубеж 17,2 тысячи автомобилей, а по итогам 2023-го этот показатель должен вырасти до 30 тысяч.

В 2023 году «АвтоВАЗ» планирует собрать 401,6 тысячи автомобилей - более чем вдвое больше результатов 2022-го, в том числе за счет перезапуска производства Largus и Vesta с новым вариатором.

Осенью 2024 года компания намерена начать работы по локализации платформы Renault Duster, которая должна стать базой для новых моделей,

Портал Quto ранее проанализировал цены на Lada в российских автосалонах и пришел к выводу, что у дилеров машины марки стоят на несколько сотен тысяч рублей дороже рекомендованных «АвтоВАЗом» цен.