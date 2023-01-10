Китайский ответ Хаммеру: Dongfeng тестирует внедорожник Warrior

В распоряжении портала CarNewsChina оказалось видео, снятое на улицах Китая: в кадр попал новый брутальный внедорожник Dongfeng линейки Warrior. Эта модель построена на базе гражданского пикапа Warrior M50, у которого, в свою очередь, есть и армейский вариант. В свое время Dongfeng выделила гражданские версии военных машин в отдельный бренд M-Hero, он же Mengshi в КНР, и теперь готовится к расширению модельного ряда.

Фото: Motor.ru Motor.ru

Warrior M20 представляет собой полноразмерный внедорожник в стиле милитари, с нарочито грубыми чертами, внедорожными шинами, двухуровневой оптикой, лебедкой спереди и вынесенным на пятую дверь запасным колесом. Точные габариты не приводятся, однако на видео видно, что у внедорожника внушительный дорожный просвет.

CarNewsChina предполагает, что в ширину внедорожник будет достигать 2,16 метра – по этому параметру он лишь немного уступает Hummer H1. Длина автомобиля, предположительно, составит 5,5 метра. Что же касается силового агрегата, то тут тоже пока одни догадки: вероятно, в движение Warrior M20 будет приводить 6,7-литровый дизельный двигатель.

Ориентировочная цена модели – 300-400 тысяч юаней (3-4,1 миллиона рублей по курсу сегодняшнего дня).