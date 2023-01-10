Китайский ответ Хаммеру: Dongfeng тестирует внедорожник Warrior

В распоряжении портала CarNewsChina оказалось видео, снятое на улицах Китая: в кадр попал новый брутальный внедорожник Dongfeng линейки Warrior. Эта модель построена на базе гражданского пикапа Warrior M50, у которого, в свою очередь, есть и армейский вариант. В свое время Dongfeng выделила гражданские версии военных машин в отдельный бренд M-Hero, он же Mengshi в КНР, и теперь готовится к расширению модельного ряда.
Warrior M20 представляет собой полноразмерный внедорожник в стиле милитари, с нарочито грубыми чертами, внедорожными шинами, двухуровневой оптикой, лебедкой спереди и вынесенным на пятую дверь запасным колесом. Точные габариты не приводятся, однако на видео видно, что у внедорожника внушительный дорожный просвет.
CarNewsChina предполагает, что в ширину внедорожник будет достигать 2,16 метра – по этому параметру он лишь немного уступает Hummer H1. Длина автомобиля, предположительно, составит 5,5 метра. Что же касается силового агрегата, то тут тоже пока одни догадки: вероятно, в движение Warrior M20 будет приводить 6,7-литровый дизельный двигатель.
Ориентировочная цена модели – 300-400 тысяч юаней (3-4,1 миллиона рублей по курсу сегодняшнего дня).
В арсенале Dongfeng есть и другой Warrior, электрический. Это пикап с индексом M18 и установкой с пиковой отдачей 1070 лошадиных сил. Емкость батареи составляет 140 киловатт-часов, а заявленный запас хода — 500 километров. С места до 100 километров в час Warrior M18 разгоняется менее чем за пять секунд.