Флагманский кроссовер Changan подорожал на 120 тыс. рублей

Китайская компания Changan повысила цены на свой флагманский кроссовер Uni-K в России. Об этом сообщает портал «Автоновости дня».

Отмечается, что в каждой из трех комплектаций автомобиль подорожал на 120 тыс. рублей, или 3,3-3,6%. Так, модель в базовой комплектации Comfort стоит теперь 3 439 900 руб., машина в версии Luxe обойдется в 3 589 900 руб., а Tech можно купить за 3 699 900 руб.