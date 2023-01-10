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2 часа назад

Changan повысила цены на кроссовер Uni-K в России на 120 тыс. рублей

Газета.Ruиещё 1

Китайская компания Changan повысила цены на свой флагманский кроссовер Uni-K в России. Об этом сообщает портал «Автоновости дня».

Флагманский кроссовер Changan подорожал на 120 тыс. рублей
Фото: ChanganChangan

Отмечается, что в каждой из трех комплектаций автомобиль подорожал на 120 тыс. рублей, или 3,3-3,6%. Так, модель в базовой комплектации Comfort стоит теперь 3 439 900 руб., машина в версии Luxe обойдется в 3 589 900 руб., а Tech можно купить за 3 699 900 руб.

Автомобиль оснащается 2.0-литровым бензиновым двигателем мощностью 226 л.с. и восьмиступенчатой автоматической коробкой передач. В базовой версии предусмотрен только передний привод. Две старшие комплектации предполагают наличие системы полного привода.

В базовой комплектации Changan Uni-K оснащается датчиками света и дождя, электрорегулировкой водительского кресла, системой дистанционного запуска двигателя, встроенным видеорегистратором, системой кругового обзора, подогревом всех кресел, двухзонным климат-контролем.

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