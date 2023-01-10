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2 часа назад

«АвтоВАЗ» назвал сроки возвращения автомата на Lada

Lenta.ruиещё 1

Производство автомобилей Lada с автоматической коробкой передач возобновится в 2024 году, если в конце этого года будут удачно проведены испытания оборудования. Об этом заявил глава компании Максим Соколов, передает РИА Новости.

«АвтоВАЗ» назвал сроки возвращения автомата на Lada
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Компания остановила выпуск Lada на автомате в первом полугодии 2022 года после отказа от сотрудничества иностранных поставщиков. На несколько месяцев заводы «АвтоВАЗа» полностью останавливали производство, после чего, начиная с июня, все модели выпускались только с механической коробкой.

В качестве сроков возвращения кроссоверов в линейку компании Соколов назвал 2025 год. Речь пойдет о модели на базе Vesta в классе В+, а также кроссоверов класса C и D, которые будут собирать на производственных мощностях бывшего завода Nissan в Санкт-Петербурге. Президент компании признал, что в этом случае речь пойдет о сборке китайских автомобилей.

По итогам 2022 года продажи компании снизились на 46 процентов, до 188,6 тысячи автомобилей. Лидером продаж стала Lada Granta, рыночная доля которой выросла более чем вдвое и достигла 14,2 процента. Экспорт сократился на 52 процента, до 17 тысяч автомобилей.

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