«АвтоВАЗ» назвал сроки возвращения автомата на Lada

Производство автомобилей Lada с автоматической коробкой передач возобновится в 2024 году, если в конце этого года будут удачно проведены испытания оборудования. Об этом заявил глава компании Максим Соколов, передает РИА Новости.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Компания остановила выпуск Lada на автомате в первом полугодии 2022 года после отказа от сотрудничества иностранных поставщиков. На несколько месяцев заводы «АвтоВАЗа» полностью останавливали производство, после чего, начиная с июня, все модели выпускались только с механической коробкой.

В качестве сроков возвращения кроссоверов в линейку компании Соколов назвал 2025 год. Речь пойдет о модели на базе Vesta в классе В+, а также кроссоверов класса C и D, которые будут собирать на производственных мощностях бывшего завода Nissan в Санкт-Петербурге. Президент компании признал, что в этом случае речь пойдет о сборке китайских автомобилей.