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1 час назад

«Автотор» может начать сборку китайского седана Kaiyi

Елена Прошина

После опубликованных заводом «Автотор» фотографий со сборочной линии, издание «Китайские автомобили» сделало вывод, что на предприятии собирают автомобили китайской марки Kaiyi.

В России начнут собирать китайский седан
Фото: KaiyiKaiyi

Авторы издания обратили внимание на опубликованные снимки, на которых в рамках акции «Ёлка чудес – АВТОТОР» компания осуществила мечту одного из воспитанников детского дома. 13-летнему Сереже показали сборочный цех предприятия, а также его продукцию. По имеющимся снимкам можно сделать предположение, что на заводе идет процесс сборки китайского автомобиля Kaiyi Xuandu.

Марка входит в портфель брендов концерна Chery. Для китайского рынка четырехдверный седан Xuandu оснащается полуторалитровым турбомотором на 156 л.с. и 230 Нм в сочетании с вариатором. По габаритам автомобиль похож на Hyundai Elantra.

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В список оснащения седана входят цифровой экран приборной панели, большой монитор мультимедиа, система кругового обзора, задние парктроники и «зимний» пакет. В Китае стоимость автомобиля составляет от 67,8 до 93,9 тыс. юаней (670-930 тыс. рублей).

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