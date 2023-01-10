В России начнут собирать китайский седан

После опубликованных заводом «Автотор» фотографий со сборочной линии, издание «Китайские автомобили» сделало вывод, что на предприятии собирают автомобили китайской марки Kaiyi.

Фото: Kaiyi Kaiyi

Авторы издания обратили внимание на опубликованные снимки, на которых в рамках акции «Ёлка чудес – АВТОТОР» компания осуществила мечту одного из воспитанников детского дома. 13-летнему Сереже показали сборочный цех предприятия, а также его продукцию. По имеющимся снимкам можно сделать предположение, что на заводе идет процесс сборки китайского автомобиля Kaiyi Xuandu.

Марка входит в портфель брендов концерна Chery. Для китайского рынка четырехдверный седан Xuandu оснащается полуторалитровым турбомотором на 156 л.с. и 230 Нм в сочетании с вариатором. По габаритам автомобиль похож на Hyundai Elantra.