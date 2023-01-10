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46 минут назад

Tesla получила 30 000 заказов за три дня в Китае

FBM.ru

Компания Tesla снизила цены на свои автомобили в Китае. Снижение цен составило от 2930 долларов до 7000 долларов США. Цены были снижены на Model 3 и Model Y. Эффект от снижения цен также немедленный: согласно отчетам Shell Finance, после объявления о снижении цен Tesla China получила 30 000 заказов на автомобили в течение трех дней. На данный момент представители компании не прокомментировали данную новость.

Tesla снизила цены в Китае и получила 30 000 заказов за три дня
Фото: TeslaTesla

Кроме того, до снижения цен на Tesla Model Y цикл выдачи составлял 1-4 недели, после снижения цены на официальном сайте указано, что цикл выдачи изменился на 2-5 недель, что также свидетельствует о том, что количество людей, покупающих автомобили, резко увеличилось после снижения цен.

Тао Линь, вице-президент Tesla по внешним связям, ранее заявлял, что за ценовыми корректировками Tesla стоят бесчисленные инженерные инновации, начиная с «основных принципов», а также ценообразование по себестоимости.

В прошлом 2022 году глобальный объем поставок Tesla составил 1,31 млн автомобилей, что не оправдало ожидания поставок в 1,5 млн автомобилей.

Источник: https://fbm.ru/novosti/auto/tesla-poluchila-30-000-zakazov-za-tri-dnja-v-kitae.html

Автоновости,Tesla,Shell,
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