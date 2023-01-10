Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+6° в 
USD 69.61EUR 74.54
Войти в почту
2 часа назад

Goodyear представила шины, практически целиком сделанные из био- и вторсырья

Motor.ru

Компания Goodyear Tire & Rubber Company представила шины, на 90 процентов состоящие из экологически безопасных и природосберегающих материалов. Сырьем для них выступают сосновые смолы, растительные масла, металлолом и силикагель, полученный из рисовой шелухи. Шины пока останутся в роли демонстратора технологий, зато до конца года в продаже появятся покрышки, в которых будет 70 процентов экологичного сырья.

Goodyear представила шины, почти целиком сделанные из био- и вторсырья
Фото: GoodyearGoodyear

Шины, на 90 процентов состоящие из природосберегающих материалов, прошли все внутренние тесты Goodyear и были одобрены для использования на дорогах общего пользования. Однако в продажу они не поступят, а останутся демонстратором технологий и возможностей компании. Вместо них в этом году Goodyear предложит покупателям шины с 70-процентным содержанием био- и вторсырья, а к 2030-му в ассортименте фирмы появятся первые экологически безопасные шины.

Как и в случае с Michelin, для производства экологичных шин используется больше природных компонентов. Например, технический углерод, необходимый для армирования компаунда, получают из метана, углекислого газа, растительного и пиролизного масла. Сохранить эластичность при изменении температуры помогает соевое масло, а улучшить зацеп и одновременно снизить расход топлива — силикагель на основе рисовой шелухи. Также в состав шин входят переработанный полиэстер, сталь с высоким содержанием вторсырья и сосновые смолы.

В общей сложности шины Goodyear состоят из 17 природосберегающих ингредиентов, используемых в 12 различных компонентах. Причем эти шины можно выпускать серийно уже сегодня. Правда, компания не торопится и будет расширяться ассортимент постепенно. В этом году в продаже появятся первые образцы шин, в составе которых будет лишь 70 процентов экологичных материалов. В целом они повторяют демонстратор, то есть сделаны из растительных масел и вторсырья.

Автоновости,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители