Goodyear представила шины, почти целиком сделанные из био- и вторсырья

Компания Goodyear Tire & Rubber Company представила шины, на 90 процентов состоящие из экологически безопасных и природосберегающих материалов. Сырьем для них выступают сосновые смолы, растительные масла, металлолом и силикагель, полученный из рисовой шелухи. Шины пока останутся в роли демонстратора технологий, зато до конца года в продаже появятся покрышки, в которых будет 70 процентов экологичного сырья.

Фото: Goodyear Goodyear

Шины, на 90 процентов состоящие из природосберегающих материалов, прошли все внутренние тесты Goodyear и были одобрены для использования на дорогах общего пользования. Однако в продажу они не поступят, а останутся демонстратором технологий и возможностей компании. Вместо них в этом году Goodyear предложит покупателям шины с 70-процентным содержанием био- и вторсырья, а к 2030-му в ассортименте фирмы появятся первые экологически безопасные шины.

Как и в случае с Michelin, для производства экологичных шин используется больше природных компонентов. Например, технический углерод, необходимый для армирования компаунда, получают из метана, углекислого газа, растительного и пиролизного масла. Сохранить эластичность при изменении температуры помогает соевое масло, а улучшить зацеп и одновременно снизить расход топлива — силикагель на основе рисовой шелухи. Также в состав шин входят переработанный полиэстер, сталь с высоким содержанием вторсырья и сосновые смолы.