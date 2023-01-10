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2 часа назад

Теперь официально: в России будут выпускать китайские автомобили под маркой Lada

Motor.ru

Глава АвтоВАЗа Максим Соколов в разговоре с журналистами заявил, что на бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге организуют производство китайских автомобилей под маркой Lada. При этом ранее было известно лишь то, что партнерами по перезапуску завода выступят компании «из дружественных стран», в числе которых, помимо Китая, еще и Иран. Известно, что на петербургской площадке наладят выпуск машин классов C и D, которые не будут конкурировать с нынешней модельной линейкой Lada.

В России будут выпускать китайские автомобили под маркой Lada
Фото: motor.ru motor.ru

«Ведем переговоры с ведущими китайскими производителями, – цитирует Соколова «Российская газета». – Пока не скажем, что это за автомобили, возможно, что это будет не одна компания». Глава АвтоВАЗа добавил, что на первом этапе будет организована крупноузловая или так называемая «отверточная» сборка, а затем локализуют узлы и агрегаты. «Будем использовать поставщиков Nissan и Hyundai в Санкт-Петербурге», – подчеркнул он.

Сборка китайских автомобилей под маркой Lada будет запущена в течение 2023 года – план на этот год составляет 10 тысяч машин. А уже в 2024-м АвтоВАЗ рассчитывает выйти на объемы производства в 60-70 тысяч штук в год. Сам же завод, на котором с 2009 и до весны 2022 года производились автомобили Nissan, рассчитан на выпуск 100 тысячи машин в год. В последний год там собирали три модели, X-Trail, Qashqai и Murano.

Возвращаясь к переговорам АвтоВАЗа, еще начале декабря «Фонтанка» со ссылкой на собственные источники сообщала, что они ведутся именно с китайцами. С освоением площадки петербургское предприятие станет третьим сборочным производством АвтоВАЗа после заводов в Тольятти и Ижевске.

«АвтоВАЗ» назвал сроки возвращения автомата на Lada

Сам же Nissan объявил об уходе с российского рынка (вместе с Infiniti). При этом в страну возят новые автомобили марки по схеме параллельного импорта – например, для заказа доступны Juke и X-Trail нового поколения.

Автоновости,Nissan,Hyundai,Lada,Максим Соколов,Автоваз,
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