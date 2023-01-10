Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+2° в 
USD 69.61EUR 74.54
Войти в почту
17 минут назад

СМИ: классическая "Нива" получит более мощные моторы

Профиль

Внедорожники семейства Niva Legend (классическая "Нива") останутся на конвейере АвтоВАЗа как минимум до 2030 года и будут постоянно модернизироваться, сообщает во вторник, 10 января издание "Дром" со ссылкой на собственный источник.

Классическая "Нива" получит более мощные моторы
Фото: Global Look PressGlobal Look Press

Согласно утвержденному новому производственному плану автомобили Niva Legend ждет ряд модернизаций. Уже в этом году АвтоВАЗ начнет установку доработанных пластиковых элементов отделки салона – составные детали будут заменены цельнолитыми. Новый технологический процесс будет применен при изготовлении панелей шумоизоляции пола, что должно положительно сказаться на акустическом комфорте автомобиля. Ту же цель преследуют и новые локеры в колесных арках: их будут изготавливать из ДНПП (древесно-наполненного полипропилена) – эту технологию уже используют на других моделях АвтоВАЗа. Этот материал появился на автомобилях из Тольятти благодаря интеграции с технологиями Renault, напоминает "Дром".

Видео дня

Во внешнем оформлении также появятся новые элементы: до конца 2023 года Niva Legend должна получить светодиодные задние фонари и подфарники, но передние фары пока решено оставить галогенными.

Самое долгожданное нововведение – более мощный и современный двигатель от одной из переднеприводных моделей АвтоВАЗа. Под его установку будет изменен подрамник в передней части кузова, кроме того, инженеры АвтоВАЗа готовят обновление трансмиссии, которая не изменится в техническом плане, но будет выдерживать более серьезные нагрузки, связанные с возросшей мощностью двигателя. На данный момент все "Нивы" производят с 83-сильным мотором, но в гамме АвтоВАЗа имеются двигатели мощностью 90 и 106 л. с.

Все нововведения будут обкатаны на мелкосерийной Niva Sport, однако, по информации источника, о сроках появления такой модификации и перспективах производства пока говорить рано.

Ранее "Профиль" сообщал, что АвтоВАЗ возобновил выпуск внедорожников семейства Niva Legend с важными опциями – кондиционерами и подогревом сидений. В комплектации Luxe кондиционер является опцией, а в более дорогих версиях Urban и [BLACK] кондиционер и подогревы включены в список стандартного оснащения.

Автоновости,Renault,ДНПП,Автоваз,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители