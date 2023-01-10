Классическая "Нива" получит более мощные моторы

Внедорожники семейства Niva Legend (классическая "Нива") останутся на конвейере АвтоВАЗа как минимум до 2030 года и будут постоянно модернизироваться, сообщает во вторник, 10 января издание "Дром" со ссылкой на собственный источник.

Фото: Global Look Press Global Look Press

Согласно утвержденному новому производственному плану автомобили Niva Legend ждет ряд модернизаций. Уже в этом году АвтоВАЗ начнет установку доработанных пластиковых элементов отделки салона – составные детали будут заменены цельнолитыми. Новый технологический процесс будет применен при изготовлении панелей шумоизоляции пола, что должно положительно сказаться на акустическом комфорте автомобиля. Ту же цель преследуют и новые локеры в колесных арках: их будут изготавливать из ДНПП (древесно-наполненного полипропилена) – эту технологию уже используют на других моделях АвтоВАЗа. Этот материал появился на автомобилях из Тольятти благодаря интеграции с технологиями Renault, напоминает "Дром".

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Во внешнем оформлении также появятся новые элементы: до конца 2023 года Niva Legend должна получить светодиодные задние фонари и подфарники, но передние фары пока решено оставить галогенными.

Самое долгожданное нововведение – более мощный и современный двигатель от одной из переднеприводных моделей АвтоВАЗа. Под его установку будет изменен подрамник в передней части кузова, кроме того, инженеры АвтоВАЗа готовят обновление трансмиссии, которая не изменится в техническом плане, но будет выдерживать более серьезные нагрузки, связанные с возросшей мощностью двигателя. На данный момент все "Нивы" производят с 83-сильным мотором, но в гамме АвтоВАЗа имеются двигатели мощностью 90 и 106 л. с.

Все нововведения будут обкатаны на мелкосерийной Niva Sport, однако, по информации источника, о сроках появления такой модификации и перспективах производства пока говорить рано.