У российского Haval Dargo появилась спецверсия для бездорожья

Компания Haval представил в России новую версию Dargo с приставкой X. От обычного кроссовера она отличается обвесом и списком оборудования, повышающим внедорожный потенциал модели. Также в его арсенал вошел «экспертным режимом», который рекомендуют использовать только опытным водителям: он позволяет взять полный контроль над автомобилем на особо труднопроходимых участках. На рынок Dargo X выведут в первом квартале 2023 года.

Фото: Haval Dargo X© Haval Haval Dargo X© Haval

Dargo X можно узнать по решетке радиатора в черной рамке, пластиковому обвесу и заклепкам на колесных арках. В палитре цветов для кузова — «Благородный агат» (белый), «Графитовый кварц» (серый), «Терракотовый сапфир» (оранжевый) и «Черный нефрит» (черный). Корпуса зеркал заднего вида во всех случаях окрашены в серый.

Движение по бездорожью облегчат блокировка заднего дифференциала, система поддержания постоянной скорости, а также «экспертный режим», отключающий всех электронных ассистентов за исключением антиблокировочной тормозной системы (ABS).

Двигатель у Dargo X такой же, как у обычного кроссовера — это 192-сильный бензиновый мотор объемом два литра, работающий в тандеме с «роботом» с двумя сцеплениями. Привод полный. Предусмотрены восемь режимов движения, которые тоже есть в арсенале стандартной модели: «эко», «спорт», «стандарт», «снег», «грязь», «песок», «трава/гравий» и «ухабы».

Dargo X появится в продаже в ближайшие месяцы и будет доступен в двух комплектациях. Стоимость пока неизвестна. Обычный «Дарго» с полным приводом оценивается производителем в 3 049 000 рублей за исполнение Elite.