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1 час назад

Раскрыты сроки дебюта электрической BMW 5 серии

Motor.ruиещё 1

Британский Autocar выяснил, что BMW планирует в 2023 году представить электрическую версию 5-Series нового поколения, которую назовут i5. Технические характеристики пока не обнародованы, однако, по предварительным данным, она получит те же силовые агрегаты, что и у BMW i4, а в ее основу ляжет модернизированная платформа CLAR. Помимо полностью электрической версии, у «пятерки» нового поколения будет вариант с ДВС и гибридная модификация.

Дебют электрической BMW 5 серии запланирован на 2023 год
Фото: © Autocar.co.uk© Autocar.co.uk

i5 будет отличаться от обычной топливной версии и гибрида дизайном. Ожидается, что у нее будет заглушка на месте радиаторной решетки, иное оформление кормы и оригинальные колесные диски. Составить представление о внешности электрокара можно по неофициальным рендерам, опубликованным Autocar.

В случае, если версия о силовых агрегатах, позаимствованных у i4, подтвердится, электрическая «пятерка» получит две установки на выбор, с одним электромотором и с двумя, а диапазон мощности составит от 340 до 544 лошадиных сил. Предположительно, на одном заряде электромобиль будет проезжать до 590 километров по циклу WLTP.

Еще раньше, в 2021 году, ходили слухи о самой мощной i5 M – ей прочили трехмоторную установку, с одним электродвигателем на передней оси и двумя – на задней.

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Уже в 2023 году BMW намерена увеличить долю электромобилей в общем объеме продаж до 15 процентов, а к концу десятилетия довести количество выпущенных и проданных электрифицированных машин (гибридов и электрокаров) до семи миллионов единиц.

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