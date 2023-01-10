Перечислены самые популярные у россиян марки подержанных авто

Самые популярные у россиян марки подержанных авто перечислили «Известия», ссылаясь на данные аналитиков популярного сервиса объявлений. Отмечается, что граждане в 86 процентах случаев приобретали машины стоимостью до 1,5 миллиона рублей.

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«Подержанные "Жигули" являются самыми востребованными на вторичном рынке. В общей сложности на них приходится более 15 процентов проданных б/у машин», — говорится в сообщении.

Также среди отечественных марок в этой ценовой категории популярны у россиян «Гранты», «Нивы» и снятые с производства Lada Priora и Samara, «семерки», «Калины» и ВАЗ-2110. Из иномарок чаще покупали Ford Focus, Hyundai Solaris и Kia Rio.