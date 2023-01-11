Владельцам гибридных авто начислили повышенный транспортный налог

Стало известно о том, что на машины с бензиновым и электрическим моторами начислили завышенный транспортный налог. Об этом сообщает издание Фонтанка.

Фото: Toyota Toyota

Повышенный налог получается в результате суммирования лошадиных сил обычного мотора и электродвигателя. Такие случаи все чаще встречаются в Москве, Санкт-Петербурге, Перми, Краснодарском и Красноярском краях и Кемеровской области.

Стоит отметить, что 14 декабря 2021 года на портале Минфина появился ответ на запрос Федеральной таможенной службы:

«При наличии в легковом автомобиле одновременно двигателя внутреннего сгорания и электрического двигателя, приводящих данное транспортное средство в движение, следует учитывать суммарно указанные в технической документации на легковой автомобиль максимально полезную мощность системы электротяги при постоянном токе, которую система тяги может обеспечить в течение 30-минутного периода времени, и мощность двигателя внутреннего сгорания».