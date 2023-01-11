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1 час назад

Владельцам гибридных машин стали начислять значительно завышенный транспортный налог

ПроКроссовер.ру

Стало известно о том, что на машины с бензиновым и электрическим моторами начислили завышенный транспортный налог. Об этом сообщает издание Фонтанка.

Владельцам гибридных авто начислили повышенный транспортный налог
Фото: ToyotaToyota

Повышенный налог получается в результате суммирования лошадиных сил обычного мотора и электродвигателя. Такие случаи все чаще встречаются в Москве, Санкт-Петербурге, Перми, Краснодарском и Красноярском краях и Кемеровской области.

Стоит отметить, что 14 декабря 2021 года на портале Минфина появился ответ на запрос Федеральной таможенной службы:

«При наличии в легковом автомобиле одновременно двигателя внутреннего сгорания и электрического двигателя, приводящих данное транспортное средство в движение, следует учитывать суммарно указанные в технической документации на легковой автомобиль максимально полезную мощность системы электротяги при постоянном токе, которую система тяги может обеспечить в течение 30-минутного периода времени, и мощность двигателя внутреннего сгорания».

Это позволило регионам трактовать данное разъяснение по-своему. Например, на Toyota Prius транспортный налог вырос с 2 970 рублей до 10 800 рублей (при суммарной отдаче 180 л.с.)., а на Honda Stepwgn — 59 130 рублей вместо 6 090 рублей.

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