«КамАЗ» провел тестовые испытания модернизированного электробуса

Электробусы марки «КамАЗ» пережили масштабное импортозамещение. Об этом сообщает quto.ru.

Отмечается, что модель электробуса «КамАЗ-6282», в котором стало меньше импортных запчастей, прошел тестовые испытания. Так, теперь вместо электропортального моста ZF, отныне устанавливается аналог китайской марки Hande. Кроме того, аналогами заменены система управления Continental и пантограф Schunk.

Старт серийного производства модернизированного электробуса назначен на начало февраля. И в следующем московском тендере на поставку тысячи электробусов будет принимать участие именно такой вариант.