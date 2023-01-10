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1 час назад

«КамАЗ» провел тестовые испытания модернизированного электробуса

Газета.Ru

Электробусы марки «КамАЗ» пережили масштабное импортозамещение. Об этом сообщает quto.ru.

«КамАЗ» провел тестовые испытания модернизированного электробуса
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Отмечается, что модель электробуса «КамАЗ-6282», в котором стало меньше импортных запчастей, прошел тестовые испытания. Так, теперь вместо электропортального моста ZF, отныне устанавливается аналог китайской марки Hande. Кроме того, аналогами заменены система управления Continental и пантограф Schunk.

Старт серийного производства модернизированного электробуса назначен на начало февраля. И в следующем московском тендере на поставку тысячи электробусов будет принимать участие именно такой вариант.

Ранее сообщалось, что завод «Автотор» в Калининграде будет собирать седаны Xuandu китайской марки Kaiyi. Kaiyi Xuandu по габаритам похож на Hyundai Elantra, которую выпускали на калининградском заводе.

Автоновости,Hyundai Elantra,Hyundai,
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