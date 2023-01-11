В России может закрыться каждый десятый таксопарк

Около 12 процентов владельцев российских таксопарков задумались о ликвидации бизнеса. Причина – убыточность.

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Как сообщают «Известия», еще около трети рынка (29%) закончили 2022 год с убытком, но готовы сохранить бизнес за счет «ранее накопленных ресурсов». Хуже всего при этом чувствовали себя небольшие таксопарки с количеством автомобилей менее 50 штук, уточнили общественники.

Основной проблемой для такси в 2022 году стал уход ряда иностранных автопроизводителей с российского рынка. Проблемы с обслуживанием автомобилей и закупкой автозапчастей у таксопарков начались еще в марте.