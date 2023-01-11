Названы автомобили, которые подорожали в России сильнее всего

Китайские автомобили Chery и Geely сильнее всего подорожали в России за прошлый год.

"Больше всего за 2022 год подорожали автомобили Chery и Geely, меньше всего - Lada", - выяснили эксперты, проанализировав изменение средних цен на наиболее востребованные новые автомобили в течение всего 2022 года.

Как сообщает РИА Новости, из других популярных российских автомобилей, которые в течение 2022 года подорожали меньше других, эксперты отметили Lada Vesta - на 23,7% за год. Примерно в тех же масштабах выросли ценники и на UAZ Patriot – на 25,1%. В первой десятке рейтинга оказались также два "корейца" – Hyundai Tucson, цена на него выросла на 29,3% и Kia Seltos – подорожал на 30,6%.