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14 минут назад

Названы автомобили, которые подорожали в России сильнее всего

Свободная пресса

Китайские автомобили Chery и Geely сильнее всего подорожали в России за прошлый год.

"Больше всего за 2022 год подорожали автомобили Chery и Geely, меньше всего - Lada", - выяснили эксперты, проанализировав изменение средних цен на наиболее востребованные новые автомобили в течение всего 2022 года.

Как сообщает РИА Новости, из других популярных российских автомобилей, которые в течение 2022 года подорожали меньше других, эксперты отметили Lada Vesta - на 23,7% за год. Примерно в тех же масштабах выросли ценники и на UAZ Patriot – на 25,1%. В первой десятке рейтинга оказались также два "корейца" – Hyundai Tucson, цена на него выросла на 29,3% и Kia Seltos – подорожал на 30,6%.

Ранее "СП" писала, что цены на автомобили в России стабилизируются. По ряду брендов по сравнению с мартом 2022 года они снизились на 18%, рассказал глава Минпромторга Денис Мантуров.

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