Западные автоконцерны закрыли дилерам из РФ доступ к сервисным базам

Автоконцерны ряда стран приняли решение лишить российских дилеров доступа к сервисным базам. Речь идет о таких компаниях, как Mercedes, Volkswagen и Jaguar Land Rover, сообщили «Газете.Ru» в «Союзе автосервисов».
Ограничение доступа также коснулось дилеров дочерних Volkswagen Group марок Audi, Skoda, Lamborghini, Porsche и других.
Также сообщается о проблемах с поставками запчастей для Volkswagen. При этом, как уточняется, ремонт по гарантии пока есть.
Сложности есть и с новыми машинами Mercedes, отметили в «Союзе автосервисов». Возможности прописывать в памяти автомобиля новые ключи сейчас нет. Кроме того, нельзя обновлять программное обеспечение электронных блоков.
Подчеркивается, что по корейским и японским брендам таких проблем не наблюдается.
Ранее газета «Коммерсант» сообщила, что на российском рынке не обнаружено увеличения рекомендованных розничных цен (РРЦ) на легковые машины, которые поставляются официальными дистрибуторами. По словам руководителя дилерского направления Fresh Auto Дениса Решетникова, на 9 января РРЦ на такие машины остались на прежнем уровне.