Западные автоконцерны закрыли дилерам из РФ доступ к сервисным базам

Автоконцерны ряда стран приняли решение лишить российских дилеров доступа к сервисным базам. Речь идет о таких компаниях, как Mercedes, Volkswagen и Jaguar Land Rover, сообщили «Газете.Ru» в «Союзе автосервисов».

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Ограничение доступа также коснулось дилеров дочерних Volkswagen Group марок Audi, Skoda, Lamborghini, Porsche и других.

Также сообщается о проблемах с поставками запчастей для Volkswagen. При этом, как уточняется, ремонт по гарантии пока есть.

Сложности есть и с новыми машинами Mercedes, отметили в «Союзе автосервисов». Возможности прописывать в памяти автомобиля новые ключи сейчас нет. Кроме того, нельзя обновлять программное обеспечение электронных блоков.

Подчеркивается, что по корейским и японским брендам таких проблем не наблюдается.