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33 минуты назад

Россиян предупредили о новых правилах уплаты транспортного налога

Мария Иванова

Адвокат Кирилл Данилов рассказал о новых правилах уплаты транспортного налога в РФ: с 1 января его можно уплачивать вместе с другими платежами на единый налоговый счет (ЕНС), а повышающие коэффициенты налога отменили для многих авто. Об этом сообщает «Прайм».

Россиян предупредили о новых правилах уплаты транспортного налога
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Теперь вместо перечисления сумм по разным платежным поручениям <…> можно будет перечислить общую сумму по всем налогам на ЕНС», - подчеркнул юрист.

Данилов отметил, что поступившие в виде единого налогового платежа (ЕНП) деньги налоговая будет автоматически распределять в счет уплаты разных налогов и страховых взносов.

Также эксперт напомнил, что изменились правила определения повышающего коэффициента для транспортного налога.

Раньше для легковых авто стоимостью три - пять миллионов рублей и не старше трех лет применялся повышающий коэффициент 1,1, а для легковушек за пять - десять миллионов и не старше пяти лет повышающий коэффициент равнялся двум. По новым правилам, к таким машинам больше не применяются повышающие коэффициенты.

При этом для легковых машин за 10 - 15 миллионов рублей, которые не старше десяти лет, и для авто дороже 15 миллионов и не старше 20 лет все еще применяется повышающий коэффициент, равный трем.

Транспортный налог касается владельцев автомобилей, мотоциклов, мотороллеров, снегоходов и некоторых видов водного транспорта. От него освобождены легковые машины, оборудованные для людей с инвалидностью, а также авто с мощностью двигателя до ста лошадиных сил, полученные от органов соцзащиты.

Также налог не нужно платить за угнанные авто, машины спецслужб, тракторы, комбайны, молоковозы и другую технику для сельскохозяйственных работ.

Автоновости,Кирилл Данилов,
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