Bosch и Williams собираются возродить бренд Isotta Fraschini

Как сообщает Carscoops, правообладатели некогда легендарной автомобильной марки Isotta Fraschini заключили контракты на сотрудничество с несколькими широко известными компаниями, включая Williams, Bosch и Brembo.

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Например, Williams разрешила компании использовать аэродинамическую трубу для испытаний своего гибрида в Ле-Мане, первого автомобиля, который Isotta Fraschini планировала построить в своей новой истории. Позже компания планирует выпускать и ряд уличных автомобилей.

Впрочем, это планы на среднесрочную перспективу, признает автопроизводитель. Прежде чем они смогут начать реализовываться, должен появиться дорожный суперкар, основанный на той же платформе, что и гоночный автомобиль на выносливость, который он в настоящее время разрабатывает.