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50 минут назад

Bosch и Williams договорились об участии в возрождении бренда Isotta Fraschini

ПроКроссовер.ру

Как сообщает Carscoops, правообладатели некогда легендарной автомобильной марки Isotta Fraschini заключили контракты на сотрудничество с несколькими широко известными компаниями, включая Williams, Bosch и Brembo.

Bosch и Williams собираются возродить бренд Isotta Fraschini
Фото: ПроКроссовер.руПроКроссовер.ру

Например, Williams разрешила компании использовать аэродинамическую трубу для испытаний своего гибрида в Ле-Мане, первого автомобиля, который Isotta Fraschini планировала построить в своей новой истории. Позже компания планирует выпускать и ряд уличных автомобилей.

Впрочем, это планы на среднесрочную перспективу, признает автопроизводитель. Прежде чем они смогут начать реализовываться, должен появиться дорожный суперкар, основанный на той же платформе, что и гоночный автомобиль на выносливость, который он в настоящее время разрабатывает.

Премьера запланирована на февраль 2023 года, а «24 часа Спа» в апреле станут первой гонкой на выносливость, в которой примет участие гибрид Isotta Fraschini. Затем в июне он примет участие в гонке Ле-Ман.

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