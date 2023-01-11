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28 минут назад

Новый сигнал светофора появится на российских дорогах

Никита Бородкин

С 1 марта в России появится белый сигнал светофора — силуэт пешехода со стрелкой. Как сообщает «РГ», указатель будет говорить о том, что по направлению движения, обычно за поворотом, пешеход имеет право переходить дорогу на разрешающий сигнал светофора.

Новый сигнал светофора появится на российских дорогах
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что стрелка не вводит новых правил дорожного движения, поскольку водители и без этого обязаны уступать пешеходам на перекрестках. Ее цель — дополнительное информирование автомобилистов. Как отмечали в МВД, ранее «белый пешеход» уже тестировался в ряде российских регионов в качестве эксперимента и помог снизить аварийность.

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Также с 1 марта в России начнут действовать новые ПДД с правилами для средств индивидуальной мобильности (СИМ) — в эту категорию входят самокаты, гироскутеры, сигвеи, моноколеса и схожие устройства. Их максимальная скорость будет ограничена 25 км/ч, а дополнительно ее будут снижать исходя из приоритета безопасности пешеходов.

Дополнительно с началом весны в России появятся новые дорожные знаки: «Движение автобусов запрещено», «Движение средств индивидуальной мобильности запрещено» и «Зарядка электромобилей». Также зоны платной и бесплатной парковки станут разделять синими и белыми линиями.

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