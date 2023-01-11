АвтоВАЗ просит защитить российский рынок от иномарок

Несмотря на уход многих зарубежных автопроизводителей и резкое сокращение импорта, АвтоВАЗ считает необходимым защитить внутренний рынок от иномарок, в том числе от «непонятных китайских брендов», которые договариваются о сборке низколокализованных автомобилей на пустующих российских заводах. Для этого российский автогигант предлагает повысить утильсбор, сообщает «Коммерсантъ». Российское правительство эту идею уже не единожды отклоняло.

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По словам главы АвтоВАЗа Максима Соколова, необходимо повысить размер утильсбора на легковые автомобили для сохранения уровня барьера для импорта.

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«Утильсбор сегодня составляет 170 тысяч рублей, и если раньше по отношению к цене автомобиля это было таким останавливающим стоп-фактором – порядка 10-15 процентов в некоторых моделях, то сейчас это гораздо ниже 10 процентов, — цитирует его слова «Ъ». — Размер утильсбора надо срочно поднимать, чтобы он действительно был мерой защиты внутреннего рынка».

Стоит отметить, что повышение утильсбора сделает невыгодным участие в локальных проектах для китайских компаний, так как они не получат компенсации, пишет «Ъ». В числе таких проектов, например, партнерство «Москвича» и JAC, а также «Соллерса» с тем же китайским автопроизводителем.

Соколов же считает, что такой подход к выпуску машин лишь «создает иллюзию, что у нас быстро восстановилась промышленность».

«Приходят непонятные нам китайские бренды, договорившиеся на пустующих мощностях о сборке низколокализованных автомобилей, на которые еще планируется иногда давать господдержку в низком ценовом сегменте до двух миллионов рублей, и они начинают поджирать тот рынок нашего продукта, куда мы инвестируем огромные деньги», – пояснил он.

Речь идет о новых продуктах, в разработку которых АвтоВАЗ до 2026 года намерен вложить 60 миллиардов рублей.

Вопрос о повышении утильсбора, в том числе и в 2023 году, уже поднимался, но предложение было отклонено. В Минпромторге в свою очередь заявили, что решение об изменении утильсбора будет приниматься «в зависимости от изменения ситуации».

Утилизационный сбор является обязательным для всех концернов, работающих в России. В настоящее время базовая ставка на легковой автомобиль составляет 20 тысяч рублей и умножается на коэффициент в зависимости от объема двигателя. При этом государство компенсирует размер уплаченного сбора в зависимости от процента локализации производства. Последний раз утильсбор повышался в 2020 году.