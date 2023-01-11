ГИБДД РФ начнет лишать прав за синие наклейки на автомашине

ГИБДД РФ может лишать прав на один год за синие наклейки на автомашине в 2023 году. Это произойдет в случае схожести с патрульным автомобилем.

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«Протокол могут составить по части 6 статьи 12.5 КоАП РФ», — Max-Cars.

Россиянам напомнили, что даже схожесть с патрульным автомобилем строго наказывается российским законодательством. О существовании наказания за копирование наклеек машин спецслужб напомнил Михаил Черников, возглавляющий ГИБДД. Инспекторы всегда внимательно относятся к расположению наклеек на автомобилях россиян и следят, чтобы итоговый результат не напоминал транспорт спецслужб.

Например, если владелец белой машины решит разнообразить внешний вид своего автомобиля синими полосами, то важно не размещать их по бокам. Ведь это сразу делает автомобиль похожим на полицейский. Даже если на полосах нет соответствующих надписей. За это можно быть остановленным инспектором ГИБДД.

Если не устранить схожесть, то будет составлен протокол по части 6 статьи КоАП РФ. А это лишение водительского удостоверения сроком от 1 до 1,5 лет. Решение может принять только суд. Учитывая тот факт, что доля оправдательных приговоров крайне низкая, водитель действительно может оказаться без прав.