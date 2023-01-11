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2 часа назад

Названые наиболее подорожавшие авто в России

Мария Иванова

За 2022 год в России больше всего подорожали китайские марки Chery и Geely, а меньше всего цены изменились на российскую Lada. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование банка «Открытие».

Названые наиболее подорожавшие авто в России
Фото: ТАССТАСС

По подсчетам банка, по итогам 2022-го внедорожник Lada Niva Travel в среднем стоил 1,08 миллиона рублей, это на 10,9 процента больше цены в январе прошлого года.

Очереди за новыми машинами в России достигли 2023 года

Lada Granta за год подорожала на 11,1 процента, до 829,2 тысячи рублей. А третье место в топе наименее подорожавших авто заняла китайская FAW Bestune T77: цены на нее вырости на 14,9 процента, до 2,2 миллиона рублей.

Среди других популярных в РФ авто, подорожавших меньше остальных, - Lada Vesta (рост цен на 23,7 процента за год), UAZ Patriot (на 25,1 процента), Hyundai Tucson (29,3 процента) и Kia Seltos (на 30,6 процента).

При этом цены на китайские машины Changan CS35 Plus, Chery Tiggo 7 Pro, Exeed TXL и Geely (модели Atlas Pro, Tugella и Coolray) выросли на 43 - 60 процентов. Chery Tiggo 8 Pro Max подорожал еще больше - на 73,4 процента или на 1,6 миллиона рублей.

Эксперты считают, что в ближайшие несколько месяцев «застоявшиеся» китайские авто начнут продавать со скидками в 500 тысяч рублей.

Ранее в «АвтоВАЗе» рассказали, что самыми популярными моделями компании в 2022 году стали Lada Granta, Lada Niva и Lada Vesta. Granta также оказалась самой популярной моделью российского рынка в целом, а Niva - самым популярным кроссовером РФ.

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