Флагманский кроссовер Changan CS95 появился в России

На российском рынке появился флагманский кроссовер китайского бренда Changan CS95. Купить автомобиль можно уже сейчас - без дилерских наценок и дополнительных опций. Об этом пишет «Российская газета».

Фото: accrimea.ru accrimea.ru

Модель прошла рестайлинг еще в 2020 году, поэтому не исключено, что в ближайшее время обновиться еще раз. Однако в России, скорее всего, будут продавать старый вариант.

Длина Changan CS95 составляет 4949 мм, ширина - 1930 мм, высота - 1790 мм. Размер колесной базы - 2810 мм. Автомобиль оснащен полным приводом.

Стоимость Changan CS95 составляет 4 200 000 рублей. При этом в Китае кроссовер можно купить за 1,6-2 млн рублей.