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2 часа назад

Флагманский кроссовер Changan CS95 появился в России

Елена Прошина

На российском рынке появился флагманский кроссовер китайского бренда Changan CS95. Купить автомобиль можно уже сейчас - без дилерских наценок и дополнительных опций. Об этом пишет «Российская газета».

Флагманский кроссовер Changan CS95 появился в России
Фото: accrimea.ruaccrimea.ru

Модель прошла рестайлинг еще в 2020 году, поэтому не исключено, что в ближайшее время обновиться еще раз. Однако в России, скорее всего, будут продавать старый вариант.

Длина Changan CS95 составляет 4949 мм, ширина - 1930 мм, высота - 1790 мм. Размер колесной базы - 2810 мм. Автомобиль оснащен полным приводом.

Стоимость Changan CS95 составляет 4 200 000 рублей. При этом в Китае кроссовер можно купить за 1,6-2 млн рублей.

Ранее сообщалось, что в России начались продажи кросс-купе Changan CS85, которую называют китайской альтернативой BMW X4. В Москве автомобиль можно купить за 3 300 000 рублей.

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