"АвтоВАЗ" может начать выпуск электромобилей в Санкт-Петербурге

«АвтоВАЗ» готов привлекать для работы на заводе в Санкт-Петербурге, перешедшем ему от Nissan, новых партнеров, в том числе для производства электромобилей. Об этом сообщила пресс-служба компании по итогам встречи президента «АвтоВАЗа» Максима Соколова с председателем регионального отделения Союза машиностроителей Александром Гуровым.