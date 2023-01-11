"АвтоВАЗ" может начать выпуск электромобилей в Санкт-Петербурге

«АвтоВАЗ» готов привлекать для работы на заводе в Санкт-Петербурге, перешедшем ему от Nissan, новых партнеров, в том числе для производства электромобилей. Об этом сообщила пресс-служба компании по итогам встречи президента «АвтоВАЗа» Максима Соколова с председателем регионального отделения Союза машиностроителей Александром Гуровым.
«Президент «АвтоВАЗа» подчеркнул, что новая для завода площадка обладает высоким потенциалом, и компания готова рассматривать для нее дополнительные партнерские проекты, к примеру, по производству созданного в Санкт-Петербурге электромобиля», — говорится в сообщении компании.
По словам Соколова, во втором полугодии 2023 года в Санкт-Петербурге планируется начать выпуск нескольких моделей Lada, а в течение следующих трех лет локализовать их в том числе с привлечением компаний автокомпонентного кластера Санкт-Петербурга.