В Россию из Китая начали поставлять "заряженный" Skoda Kodiaq

Еще одна новинка на российском рынке - Skoda Kodiaq GT из Китая. Практически все кроссоверы, выставленные на продажу на одном из крупнейших классифайдов, поставляются под заказ.

Фото: www.autohome.com.cn www.autohome.com.cn

Как выяснила "Российская газета", цены на модель доходят до 4 400 000 рублей. Однако продавцы отмечают, что точная стоимость машины будет названа покупателю в день заключения договора - в соответствии с текущим курсом валют.

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Под капотом - турбочетверка 2,0 TSI мощностью 245 л.с. В паре с ней - семиступенчатый "робот". Полный привод установлен по умолчанию. Разгон до "сотни" - за 6,5 секунды.

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