В Россию из Китая начали поставлять "заряженный" Skoda Kodiaq

Еще одна новинка на российском рынке - Skoda Kodiaq GT из Китая. Практически все кроссоверы, выставленные на продажу на одном из крупнейших классифайдов, поставляются под заказ.
Как выяснила "Российская газета", цены на модель доходят до 4 400 000 рублей. Однако продавцы отмечают, что точная стоимость машины будет названа покупателю в день заключения договора - в соответствии с текущим курсом валют.
Под капотом - турбочетверка 2,0 TSI мощностью 245 л.с. В паре с ней - семиступенчатый "робот". Полный привод установлен по умолчанию. Разгон до "сотни" - за 6,5 секунды.
Стоит отметить, что "заряженный" Kodiaq никогда официально в России не продавался. У дилеров еще можно найти обновленные автомобили с двигателями 1,4 TSI (150 л.с.), 2,0 TSI (180 л.с.) и 2,0 TDI (150 л.с.). Цена - от 2 800 000 рублей. Skoda приостановила свою деятельность в нашей стране в марте 2022 года.