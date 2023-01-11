Японцы показали электромобиль 2026 года

Электромобили Afeela будут выпускаться совместным предприятием Sony Honda Mobility.
Японские компании Sony и Honda объявили о начале сотрудничества год назад, а теперь партнёры показали первый результат совместной работы — концепт электромобиля под новой маркой Afeela. Роли в проекте распределены так: Honda отвечает за разработку «железа» и организацию производства, а Sony — за всю электронику.
Концепт-кар Afeela — это крупный пятидверный лифтбек длиной 4,9 метра со скромным дизайном без излишеств и с плавными обводами кузова. На передней панели салона размещено четыре дисплея во всю ширину: приборы, медиасистема и два экрана по бокам, показывающих картинку с камер заднего вида.
Технических подробностей почти нет, известно лишь, что Afeela получит полный привод и два электромотора. Зато уже обещан автопилот третьего уровня, реализованный с помощью 45 датчиков и камер.
До конвейера Afeela доберётся ещё нескоро: приём заказов должен начаться в 2025 году, а первые клиенты получат свои электромобили только в 2026 году.