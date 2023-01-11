Появились подробности об обновлении Lada Niva Legend

Lada Niva Legend в течение 2023 года ждет небольшое обновление, выяснил телеграм-канал «Русский автомобиль». Главным образом изменения затронут салон внедорожника и оптику – ожидается появление светодиодных задних фонарей и светодиодных передних подфарников, а также Нива обзаведется электрокорректором фар. А уже после 2023 года АвтоВАЗ может начать устанавливать на Niva Legend двигатель от переднеприводного автомобиля и усилить элементы трансмиссии.

Фото: motor.ru motor.ru

Весной этого года в салоне Niva Legend появятся цельные литые пластиковые панели, которые пока изготавливаются методом вакуум-формовки. Также будет улучшена шумоизоляция, которая в передней части пола станет цельной. Подкрылки будут делать из древесно-наполненного полипропилена, который уже применяется на Granta и Vesta. Что же касается светодиодной оптики, то ее появление ожидается до конца 2023 года.

Более серьезная модернизация начнется уже после 2023-го: оригинальный 1,7-литровый мотор Niva Legend заменят на двигатель от переднеприводного автомобиля и установят новый передний подрамник. По информации «Русского автомобиля», большинство конструктивных изменений должны обкатать на Niva Sport, у которой, однако, «проблемы со сроками».

Информация о Lada Niva Sport появилась еще осенью прошлого года. Тогда сообщалось, что такой внедорожник получит четырехсаттелитный дифференциал, усиленный задний мост и блокировку межосевого дифференциала с электроприводом.