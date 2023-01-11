BMW представила концепт автомобиля-хамелеона

Компания BMW представила на выставке CES-2023 в Лас-Вегасе концептуальный автомобиль i Vision Dee, способный менять цвет кузова.

Фото: BMW BMW

Среднеразмерный электрический седан создан для демонстрации технологий, которые будут доступны уже в ближайшем будущем. Dee расшифровывается как Digital Emotional Experience, это новый голосовой ассистент BMW, который может перенять манеру общения владельца и даже выражать эмоции, причем не только голосом - его фары способны "подмигивать" или "щуриться", меняя выражение "лица" автомобиля.

Поверхность кузова концепта разделена на 240 сегментов, каждый из которых может менять цвет. Всего доступны 32 оттенка. Машина имеет проекционный дисплей во всю ширину лобового стекла: водитель сам может выбрать количество активированных "окон" и их наполнение.