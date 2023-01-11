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28 минут назад

Электрический Volvo EX30 вышел на тесты: первые шпионские фотографии

Motor.ru

Компания Volvo приступила к дорожным испытаниям новинки – электрического кроссовера с индексом EX30. Закамуфлированный прототип был замечен в Китае, а снимки появились в местных соцсетях. Как сообщает CarNewsChina, долго модель ждать не придется – ее премьера ожидается в течение 2023 года. Пока же можно составить первое представление о компактном батарейном SUV, который построен на архитектуре SEA, а по габаритам близок к Smart #1. В модельном ряду шведской марки он будет позиционироваться как электрокар начального уровня.

Электрический Volvo EX30 вышел на тесты
Фото: © Weibo© Weibo

Прототип на шпионских фотографиях укрыт плотным слоем камуфляжа, однако некоторые выводы о дизайне экстерьера уже можно сделать. Например, у кроссовера высокая линия капота и, по всей видимости, передняя оптика от другого автомобиля – нет сомнений в том, что EX30 получит фары, выполненные в фирменной стилистике Volvo, получившей название Thor Hammer («молот Тора»). Из других особенностей – плавная линия передних стоек и небольшой спойлер на крыше.

Weibo
Weibo
Weibo

CarNewsChina предполагает, что длина EX30 ставит 4,2 метра – та же длина у соплатформенных Smart #1 и Zeekr 003.

Шпионам удалось заглянуть и в салон. По центру передней панели можно заметить большой вертикально ориентированный планшет, между передними креслами – нишу в компактном подлокотнике, а также панорамную крышу. Сиденья кроссовера напоминают те, которые установлены в EX90.

В техническом плане EX30 может быть унифицирован со Smart #1. Если эта версия подтвердится, то у компактного электрокросса Volvo будут две версии: заднеприводная, с одним электромотором на 272 лошадиные силы, и полноприводная, оснащенная двумя электромоторами комбинированной отдачей 428 сил. Запас хода на одном заряде батареи составит 440 километра по циклу WLTP.

Автоновости,Volvo,
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