Электрический Volvo EX30 вышел на тесты

Компания Volvo приступила к дорожным испытаниям новинки – электрического кроссовера с индексом EX30. Закамуфлированный прототип был замечен в Китае, а снимки появились в местных соцсетях. Как сообщает CarNewsChina, долго модель ждать не придется – ее премьера ожидается в течение 2023 года. Пока же можно составить первое представление о компактном батарейном SUV, который построен на архитектуре SEA, а по габаритам близок к Smart #1. В модельном ряду шведской марки он будет позиционироваться как электрокар начального уровня.

Фото: © Weibo © Weibo

Прототип на шпионских фотографиях укрыт плотным слоем камуфляжа, однако некоторые выводы о дизайне экстерьера уже можно сделать. Например, у кроссовера высокая линия капота и, по всей видимости, передняя оптика от другого автомобиля – нет сомнений в том, что EX30 получит фары, выполненные в фирменной стилистике Volvo, получившей название Thor Hammer («молот Тора»). Из других особенностей – плавная линия передних стоек и небольшой спойлер на крыше.

Weibo

Weibo

Weibo

CarNewsChina предполагает, что длина EX30 ставит 4,2 метра – та же длина у соплатформенных Smart #1 и Zeekr 003.

Шпионам удалось заглянуть и в салон. По центру передней панели можно заметить большой вертикально ориентированный планшет, между передними креслами – нишу в компактном подлокотнике, а также панорамную крышу. Сиденья кроссовера напоминают те, которые установлены в EX90.