Mazda покажет серийный кроссовер с мотором без механической связи с колесами

Европейское отделение японского автопроизводителя Mazda Motor объявило, что 13 января будет представлен первый c 2012 года новый серийный автомобиль с роторно-поршневым двигателем.

Фото: Mazda MX-30 / ©Vauxford / Wikimedia Commons Mazda MX-30 / ©Vauxford / Wikimedia Commons

В новой модели, разработанной на базе кроссовера MX-30, роторно-поршневой ДВС будет использоваться в качестве подзарядки для батарей в составе гибридной силовой установки, пишет "Дром". Представители Mazda особо подчеркивают, что РПД не будет иметь механической связи с колесами.

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Для новой модификации кроссовера был разработан отдельный логотип, в котором дизайнеры постарались передать схематическое изображение ротора.

Кроссовер Mazda MX-30 был впервые представлен в 2020 году и до недавнего времени был известен как электромобиль. Мощность силовой установки составляет 145 л. с., пробег на одном заряде не превышает 250 км. Чуть позднее появилась модификация типа "мягкий гибрид", в котором в классический двигатель внутреннего сгорания встроен электрический стартер-генератор, добавляющий мощности при разгоне.

В 60-х годах прошлого века Mazda стала одним из немногих автопроизводителей, решившихся на серийный выпуск автомобилей с роторно-поршневыми двигателями. В 1967 году была представлена Mazda Cosmo. Первой моделью с РПД стало купе Mazda Cosmo, появившееся в 1967 году, последней, уже в 2012 году – купе RX-8. Как отмечает издание, основными преимуществами роторно-поршневых двигателей считаются высокая удельная мощность, низкий уровень вибраций и меньшее, по сравнению с классическими ДВС, количество деталей. Но есть у РПД и серьезные недостатки, из-за которых эта технология так и не стала массовой: повышенный износ трущихся деталей и уплотнителей, подверженность перегреву, высокий расход топлива и ограниченная низкая ремонтопригодность.