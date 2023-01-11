Гибридный Chevrolet Corvette E-Ray дебютирует 17 января

Chevy во вторник подтвердила дебют электрифицированного Vette 17 января и опубликовала видео, демонстрирующее часть автомобиля, который будет называться Corvette E-Ray.Видео показывает, что у автомобиля будет режим Stealth, который позволит ему работать только на электроэнергии. Тем не менее, нет никаких подробностей о том, какой диапазон или максимальная скорость будут возможны в этом режиме.

Фото: Chevrolet Chevrolet

Фотографии автомобиля ненадолго появились на веб-сайте Chevy в прошлом месяце. Они подтверждают, что Corvette E-Ray будет иметь такой же широкофюзеляжный дизайн, что и Corvette Z06, выпущенный в 2023 году, хотя Z06 имеет черные акценты для своих аэродинамических частей, тогда как E-Ray придерживается цвета кузова.