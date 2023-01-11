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21 минуту назад

Продажи Skoda падают четвертый год подряд из-за дефицита чипов и событий на Украине

Газета.Ru

Входящая в концерн Volkswagen марка Skoda сократила продажи автомобилей на 16,7% в 2022 году, они снижаются четвертый год подряд, сообщает Reuters.

Продажи Skoda падают четвертый год подряд
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Мировые продажи Skoda в 2022 году составили 731,3 тыс. автомобилей. При этом компания удвоила поставки на рынок Индии, а продажи Skoda в России снизились на 90%, до 18,3 тыс. автомобилей против 90,4 тыс. годом ранее.

В заявлении чешской компании отмечается, что Skoda, как и автомобильная промышленность в целом, столкнулась с множеством проблем, в том числе с событиями на Украине и сохраняющейся геополитической неопределенностью, а также продолжающимся кризисом полупроводников, ростом цен на энергоносители и проблемы с цепочками поставок.

Автоновости,Skoda,Volkswagen,VolksWagen,
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