Продажи Skoda падают четвертый год подряд

Входящая в концерн Volkswagen марка Skoda сократила продажи автомобилей на 16,7% в 2022 году, они снижаются четвертый год подряд, сообщает Reuters.

Мировые продажи Skoda в 2022 году составили 731,3 тыс. автомобилей. При этом компания удвоила поставки на рынок Индии, а продажи Skoda в России снизились на 90%, до 18,3 тыс. автомобилей против 90,4 тыс. годом ранее.