В Москве построят около 90 км дорог

Заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева сообщил, что в столице построят в 2023 году около 90 км дорог. Он отметил, что развитие транспортной инфраструктуры в приоритете.

"В этом году снижать темпов дорожного строительства мы не будем - введем более 90 км дорог", - приводятся на сайте столичного комплекса градостроительной политики и строительства слова Бочкарева.

По его словам, ключевым проектом в 2023 году остается строительство Московского скоростного диаметра. Кроме того, по прогнозам Бочкарева, к концу года будут завершены работы на Южной рокаде.