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38 минут назад

В Москве построят около 90 км дорог

Газета.Ruиещё 7

Заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева сообщил, что в столице построят в 2023 году около 90 км дорог. Он отметил, что развитие транспортной инфраструктуры в приоритете.

В Москве построят около 90 км дорог
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"В этом году снижать темпов дорожного строительства мы не будем - введем более 90 км дорог", - приводятся на сайте столичного комплекса градостроительной политики и строительства слова Бочкарева.

По его словам, ключевым проектом в 2023 году остается строительство Московского скоростного диаметра. Кроме того, по прогнозам Бочкарева, к концу года будут завершены работы на Южной рокаде.

Ранее северный участок Московского скоростного диаметра вошел в десятку самых популярных магистралей столицы.

Автоновости,Андрей Бочкарев,
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