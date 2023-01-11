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20 минут назад

Модели Lada, УАЗа и ГАЗа стали самыми пожароопасными по итогам 2022 года

Газета.Ru

В России наиболее часто пожары происходили в 2022 году в отечественных автомобилях марки Lada, ГАЗ и УАЗ, говорится в исследовании «Страхового дома ВСК», подготовленном специально для «Газеты.Ru». В рейтинг была включена статистика по зарегистрированным фактам возгорания автомобилей с оформленными полисами КАСКО.

Какие модели стали самыми пожароопасными по итогам 2022 года
Фото: Агентство «Москва»Агентство «Москва»

«Самыми пожароопасными марками авто в 2022 году стали Lada, ГАЗ и УАЗ — суммарно на долю этих автомобилей отечественных брендов пришлось 24,2% возгораний машин», — говорится в исследовании, проведенном на основе анализа страховых случаев.

Далее следуют марки Renault, Toyota и Hyundai — на них пришлось по 12,1% происшествий соответственно. Топ-5 замыкает Scania — 6% возгораний.

По данным ВСК, среди автомобилей марки Lada чаще всего горели автомобили Vesta. У УАЗа это внедорожник Patriot, а у ГАЗа — «Газель» соответственно.

Среди французских автомобилей Renault наибольшее число возгораний зафиксировано у модели Arkana, у Toyota – Land Cruiser Prado, а у Hyundai – Creta.

Ранее вице-президент «Национального автомобильного союза» Ян Хайцеэр сообщил «Газете.Ru», что основными признаками приближающегося пожара в автомобиле является появление в салоне однородного запаха дыма, который со временем может усиливаться, а также мигание приборной панели.

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